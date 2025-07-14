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تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم

تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم
تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم
إسلام دياب

شهدت الحالة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، حالة من السيولة والانسياب المروري في أغلب المناطق، بالرغم من وجود كثافات مرورية تزامنًا مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير بالطرق والكباري.

وانتظمت حركة السيارات بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، وميدان الحصري بالإضافة إلى ميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض.

 كما سادت حالة من السيولة المرورية بكورنيش النيل خاصة في الاتجاه المؤدي إلى التحرير وحلوان والملك الصالح والسلام.

وفي محافظة الجيزة، سجلت غرفة عمليات المرور انسيابا ملحوظا في الحركة بمدينة 6 أكتوبر، فيما عدا ظهور بعض الكثافات في مناطق شارع الهرم بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب تباطؤ في الحركة المرورية بالشوارع المحيطة.

انتشر رجال المرور بكثافة في المحاور الرئيسية لتنظيم الحركة والتعامل مع أي اختناقات، حيث رصدت غرف العمليات المرورية تباطؤً بسيط في العديد من الطرق، لا سيما في كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، وطريق صلاح سالم.

الحالة المرورية شوارع ميادين القاهرة الجيزة

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