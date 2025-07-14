قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهود أولمرت: خطة المدينة الإنسانية في رفح أشبه بمعسكر اعتقال
صحيفة عبرية تكشف عن قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية أسرها جنود جدد
تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: مشاكل نفسية يعاني منها الجنود بسبب الحرب في غزة
عرض حياة المواطنين للخطر.. صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى يواجه هذه العقوبة
المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يواصل تدريباته في معسكره المفتوح.. صور
أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
تفتح لك أبواب الأمل.. أفعال بسيطة من أعظم القربات
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي
جولة تفقدية لرئيس الوزراء في الإسكندرية اليوم لمتابعة المشروعات التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد نقله لـ العاصمة الإدارية.. تعرف على آخر التطورات بمكتب زواج الأجانب

بعد نقله لـ العاصمة الإدارية.. تعرف على آخر التطورات بمكتب زواج الأجانب
بعد نقله لـ العاصمة الإدارية.. تعرف على آخر التطورات بمكتب زواج الأجانب
إسلام دياب

جاء نقل مكتب زواج الأجانب الجديد للعاصمة الإدارية، لإتمام عدد من الزيجات بإجراءات تتم بسهولة وسرعة، بعدما تم وضع شروط لتأمين الزوجة المصرية، لإتمام زواج مصرية من أجنبي تبدأ بإقامة الزوج، وموافقة السفارة الخاصة ببلد الزوج مع ختم الخارجية، وشهادة ببيانات الزوج الشخصية دخله، ديانته، مهنته، كل ما يؤمن الزوجة المصرية، وكذلك شهادتين من وزارة الصحة بخلوه من الأمراض الطبية المحددة، وكذلك وضعت شرط بألا يقل عمر الزوجة عن الزوج بـ25 سنة.

وتم نقل مكتب خدمات الأجانب إلى العاصمة الإدارية ويشمل خدمات تملك وزواج وتصديقات الأجانب، من مقره السابق بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.

شهد مقر زواج الأجانب توافد عدد كبير من الراغبين فى إتمام وتوثيق عقد الزواج من عدد من الجنسيات المختلفة، مع تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشمل تطوير مكتب خدمة الأجانب في مصر من الناحية الإنشائية والبنية التحتية والتكنولوجية، ومن ناحية زيادة عدد المنافذ وتقديم الخدمات بشكل ميسر وفى أقل وقت ممكن على عكس ما كانت عليه قبل نقله الى العاصمة الإدارية، وتم التوسع في عمليات ترجمة المستندات الرسمية والعرفية والمتعلقة بالأحوال الشخصية سواء شهادة ميلاد وعقود زواج وطلاق والتي تصدر موثقة بختم النسر وختم الأمين العام، وتم زيادة الترجمة إلي 6 لغات وهي الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية والإيطالية، بعد أن كانت قاصرة على اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

مكتب زواج الأجانب زواج الأجانب العاصمة الإدارية زواج مصرية من أجنبي بيانات الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

ترشيحاتنا

المخرج عمر زهران مع محمد صبحي

فارس يكشف المستور.. أول ظهور للمخرج عمر زهران بعد أزمة المجوهرات

أحمد مجدي

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة 23 من " فات الميعاد"

على الكسار

في ذكراه.. سر دخول على الكسار مستشفى المجانين ومأساته مع المرض

بالصور

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد