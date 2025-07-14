بعد نقله لـ العاصمة الإدارية.. تعرف على آخر التطورات بمكتب زواج الأجانب

جاء نقل مكتب زواج الأجانب الجديد للعاصمة الإدارية، لإتمام عدد من الزيجات بإجراءات تتم بسهولة وسرعة، بعدما تم وضع شروط لتأمين الزوجة المصرية، لإتمام زواج مصرية من أجنبي تبدأ بإقامة الزوج، وموافقة السفارة الخاصة ببلد الزوج مع ختم الخارجية، وشهادة ببيانات الزوج الشخصية دخله، ديانته، مهنته، كل ما يؤمن الزوجة المصرية، وكذلك شهادتين من وزارة الصحة بخلوه من الأمراض الطبية المحددة، وكذلك وضعت شرط بألا يقل عمر الزوجة عن الزوج بـ25 سنة.

وتم نقل مكتب خدمات الأجانب إلى العاصمة الإدارية ويشمل خدمات تملك وزواج وتصديقات الأجانب، من مقره السابق بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.

شهد مقر زواج الأجانب توافد عدد كبير من الراغبين فى إتمام وتوثيق عقد الزواج من عدد من الجنسيات المختلفة، مع تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشمل تطوير مكتب خدمة الأجانب في مصر من الناحية الإنشائية والبنية التحتية والتكنولوجية، ومن ناحية زيادة عدد المنافذ وتقديم الخدمات بشكل ميسر وفى أقل وقت ممكن على عكس ما كانت عليه قبل نقله الى العاصمة الإدارية، وتم التوسع في عمليات ترجمة المستندات الرسمية والعرفية والمتعلقة بالأحوال الشخصية سواء شهادة ميلاد وعقود زواج وطلاق والتي تصدر موثقة بختم النسر وختم الأمين العام، وتم زيادة الترجمة إلي 6 لغات وهي الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية والإيطالية، بعد أن كانت قاصرة على اللغتين الإنجليزية والفرنسية.