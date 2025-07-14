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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات بمقعد السيارة الخلفى.. تأييد المؤبد لتاجر حشيش بالإسكندرية

مخدرات بمقعد السيارة الخلفى.. تأييد المؤبد لتاجر الحشيش ومصادرة العربية
مخدرات بمقعد السيارة الخلفى.. تأييد المؤبد لتاجر الحشيش ومصادرة العربية
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب وعضوية المستشارين ممدوح محمود عمر أيوب وخالد عبد السلام خلف الرئيسين بمحكمة استئناف الإسكندرية وبحضور محمد تركى وكيل النيابة وأمانة سر مينا منصور حنا تاجر المخدرات بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التى أجراها النقيب أحمد حمدى هديره بالاشتراك مع العقيد أحمد جمال حافظ الضابطين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسكندرية أسفرت عن أن المتهم «حسن .م» يقوم بالاتجار في المواد المخدره مستخدما السيارة ماركة هيونداى النترا بيضاء اللون فاستصدر اذنا من النيابة العامة الساعة الثامنة مساء بضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة سالفة البيان حال تردده على دائرة قسم أول العامرية.


انتدب المقدم محمد سعد البندارى الضابط بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات وضابط آخر لتنفيذه والذين انتقلا وبرفقتها قوة من الشرطة السريين إلى حيث أخبرهما مصدرها السرى بأنه على موعد لتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد عملائه بناحية مدخل نجح أبو رجيعه بطريق الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم أول العامرية حيث أبصراه وقد استقر وافقا بتلك السيارة بتلك الناحية فتمكنا من ضبطه وبتفتيشه عثرا بطيات ملابسه على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش «طربة» وهاتف محمول ومبلغ 645 جنيه، وكذا عثرا بدواسة المقعد الخلفى للسيارة خاصته على جوال بلاستيكى بداخله 194 قطعة كبيرة الحجم لذات المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة إتجاره فيها مستخدما السيارة والهاتف المحمول لتسهيل إتجاره فيها.

بالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الحشيش على حكم سجنه المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

محكمة جنايات الإسكندرية تاجر المخدرات السجن المؤبد تحقيقات النيابة العامة تحريات المباحث

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