رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

نفت الفنانة حلا شيحة التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي زعمت أنها وصفت فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأنها “أصعب فترات حياتها”، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تمتّ لها بصلة ولم تصدر عنها.

وعبّرت حلا عن استيائها من نشر أخبار غير دقيقة، مطالبة بتحرّي المصداقية، وفي سياق آخر، نشرت حلا فيديو عبر قناتها على “يوتيوب” تحدثت فيه عن تجربتها الشخصية مع ارتداء الحجاب.

مؤكدة أنها كانت ترفضه في البداية قبل أن تتغير وجهة نظرها بعد قراءة القرآن والتعمق في معانيه، خاصة الآيات المتعلقة بالحجاب في سورة النور.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.