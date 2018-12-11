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فن

محافظ شمال سيناء يفتتح قاعة للفنون التشكيلية في العريش

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:40 ص
اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
أ ش أ
افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والمهندس فرج عامر الفنان التشكيلي قاعة "البايكة" للفنون التشكيلية بالعريش.

وأكد محافظ شمال سيناء أهمية ودور الفن التشكيلي في إضافة الطابع الجمالي لكافة مظاهر الحياة، مشيرا إلى أنه منذ وصوله إلى أرض المحافظة كان حريصا على لقاء الفنانين التشكيليين، حيث كلفهم بالفعل بتجميل مدينة العريش وخاصة الشوارع والميادين العامة ومنطقة كبارى جسر الوادى، عبر رسم اللوحات الفنية والمناظر الطبيعية المستوحاة من البيئة السيناوية.

وأشاد المحافظ بقاعة "البايكة" وما تضمه من أعمال فنية ولوحات تشكيلية مستوحاة من البيئة الطبيعية في سيناء، موضحا أنها تعبر عن البيئة السيناوية بصفة عامة والعريش بصفة خاصة.

من جانبه، أكد المهندس رجب عامر الفنان التشكيلي وصاحب القاعة حرصه إظهار معالم المحافظة ومقوماتها الطبيعية، مشيرا إلى إعداد مشروع لتجميل مدينة العريش وتنفيذه مع مجموعة من الفنانين التشكيليين من أبناء المحافظة.

وأوضح أن القاعة تضم مرسما وصالة عرض وقاعة مؤتمرات، وأنه يتم بالفعل تدريب مجموعة من الهواة والشباب على الفن التشكيلي ودعم شباب الفنانين التشكيليين.

وأضاف أنه يعمل على استضافة كبار الفنانين التشكيليين من القاهرة ومختلف المحافظات لعرض انتاجهم الفني في القاعة مجانا علاوة على استضافة كبار الشخصيات لعقد ندوات ثقافية وفنية متنوعة لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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