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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | قرار عاجل بشأن اعتذارات المراقبين عنها الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حددت مديريات التربية والتعليم، حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | قرار عاجل بشأن اعتذارات المراقبين عنها الآن

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كما حددت مديريات التربية والتعليم، المستندات المطلوب تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات حالات  الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

 

حيث قالت مديريات التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه بالنسبة “  مراقب أول - مراقب - ملاحظ - معاون ” يتم تقديم اعتذارات المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني عن طريق الإدارة، يتم قبول الاعتذار في حالة قبول الشروط وتوفير البديل.

 

وأضافت مديريات التربية والتعليم: أما بالنسبة لرؤساء اللجان المنتدبين، ففي حالة وجود عذر يستوجب الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني طبقا للشروط المحددة ، فعلى الإدارة التعليمية أن تقوم بتوفير البديل بنفس الوظيفة والرسالة إلى لجنة الإدارة  بعد ملء طلب الاعتذار المرفق إلى الإدارة. 

قبول الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت مديريات التربية والتعليم، حالات قبول الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني والتي تتمثل فيما يلي : 

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للام مع شهادة ميلاد الطفل. 

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل زوج بمنطقة نائية يتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية انه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، التي سيؤديها الطلاب الشهر الجاري.

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦  .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة ، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).

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