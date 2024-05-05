لبحث الصفقة مع حماس.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيجتمع مساء اليوم، لبحث آخر التطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات في القاهرة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية صباح اليوم إن "الأجواء إيجابية" في الوقت الراهن.

ويشير التقرير، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن مارست الولايات المتحدة والوسطاء ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنأي به عن التهديد باجتياح رفح، وأكدوا أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت تقدما عمليا في المفاوضات وأن الخلافات الأخيرة سيتم معالجتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر رفيع قوله إن مسودة الاتفاق بين حماس وإسرائيل هي الأفضل منذ بداية المفاوضات وقبولها أصبح قريبا.