أمين الفتوى يجيب .. أنا لا أصلي فهل يقبل الله استغفاري ؟

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: " أنا لا أصلي فهل يقبل الله استغفاري وصلاتي على النبي ؟ "



وقال "شلبي" في إجابته على السؤال الوارد إلية عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك " إن الله تبارك وتعالى يقبل من عبده جميع الطاعات والعبادات كما أنه يستجيب لمن دعاه مخلصا، ويجعل كل هذه الأعمال الطيبة في ميزان حسنات العبد يوم القيامة.



وأضاف أمين الفتوى، أن بالنسبة لنقطة عدم الصلاة، فهذه كبيرة من الكبائر، لأن الصلاة هي عماد الدين وواحدة من الخمس الأركان التي يقوم عليها الإسلام، كما أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

