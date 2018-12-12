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محافظات

رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المعرض الفني الذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بقصر ثقافة أسوان.

وأكد غلاب أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة تهدف إلى التصدى للممارسات الخاطئة ضد المرأة ومواجهة العادات والتقاليد السيئة داخل المجتمع المصرى ، علاوة على التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة داخل الجامعة وخارجها .

وأضاف أن هذه الوحدة ستقوم بتنظيم قوافل تجوب مختلف القرى والمدن بمحافظة أسوان للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأنواعه المختلفة خلال الفترة القادمة وذلك للحد من هذا العنف تمامًا فى المجتمع .

شهد الإفتتاح كل من الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور راضى عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد أحمد سيد خليل المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ، ومحمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالبات بالجامعة .

وقالت الدكتور حنان عبد المنعم إن العنف ضد المرأة له أشكال كثيرة ومتعددة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والتمييز بين البنت والولد وعدم توريث البنت فى بعض القرى والتحرش الجنسى ، ويجب على المجتمع أن يحارب هذا العنف ويتصدى له بقوة وفاعلية .

بينما أضاف الدكتور محمد أحمد سيد خليل أن هذه الوحدة أنشئت فى نهاية العام الماضى وتضم العديد من المتخصصين والمهتمين بمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة .

وأشار الى أن هذا المعرض الفنى تم تنظيمه تحت إشراف الدكتورة سالى الحريرى مدرس التربية الفنية بالجامعة وعضو الوحدة حيث شمل المعرض العديد من الأعمال الفنية التى تندد بالعنف ضد المرأة ، كما تم تنظيم ندوة للتعريف بالوحدة وعرض فيلم تسجيلى وإسكتش فنى عن مخاطر العنف ضد المرأة .
رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور
رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الفني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.. صور

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