الإمارات.. بيان عاجل من عملية الفارس الشهم 3 بشأن غزة

نفت عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة التى تنفذها الإمارات، الجمعة، نشرها أياً من الروابط لتسجيل المستفيدين من عملياتها الإغاثية «تراحم من أجل غزة» حيث حثت الجمهور على عدم التعاطي معها حرصاً على سلامة البيانات الشخصية للمحتاجين.

ولفتت «الفارس الشهم 3» إلى أنه يمكن متابعة مشاريع وبرامج العملية عبر منصاتها الرسمية وموقعها الرسمي alfaresalshahm.com.



وفي وقت سابق من الأمس؛ كانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أعلنت، تنفيذ عملية «طيور الخير» ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإسقاط الجوي الـ 44 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.



وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرة «C17» تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية .



وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمالي قطاع غزة عبر الطائرات الثلاث التي حملت 44 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2958 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.



وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 3328 طناً من المساعدات.



وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.