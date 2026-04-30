افتتاح معرض مسابقة مصر 2025 لأفضل صورة بـ الصحفيين السبت

​يفتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والأستاذ جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وبمشاركة أعضاء مجلس النقابة، فعاليات معرض "مسابقة مصر 2025 لأفضل صورة صحفية"، والذي تنظمه شعبة المصورين الصحفيين.

​من المقرر أن تنطلق فعاليات الافتتاح في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

ويُعد هذا المعرض الحدث الأبرز الذي ينتظره عشاق العدسة الصحفية سنويًا، حيث يوثق لأهم الأحداث واللحظات التي شهدها العام الماضي 2025 من خلال عيون المصورين المصريين والأجانب.



​يشهد الافتتاح حضور كوكبة من الشخصيات البارزة، تشمل

​شيوخ المهنةو كبار المصورين الذين وضعوا قواعد العمل الصحفي البصري في مصر.



وايضا ​المبدعون الشباب المتسابقون والمشاركون في نسخة هذا العام.

مجموعة من الفنانين والمثقفين المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي.

​يستعرض المعرض الأعمال الفائزة والمشاركة في مسابقة "مصر لأفضل صورة صحفية 2025"، والتي تتنافس فيها كبرى المؤسسات الصحفية والمصورين المستقلين وطلبة الجامعات في مجالات متنوعة (الصورة الخبرية، الرياضية، القصة المصورة، والحياة اليومية داخل مصر وفرع المالتيميديا بالإضافة الي فرع الصورة الصحفية وصورة الحياة اليومية خارج مصر).

​ملاحظة للمحررين: يعكس المعرض هذا العام تطوراً ملحوظاً في تقنيات التصوير الصحفي، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والجمالية التي تبرز هوية مصر بعيون أبنائها من المصورين.

​التوقيت: السبت ٢ مايو – الساعة 5:00 مساءً.

المكان: نقابة الصحفيين – وسط البلد.

الدعوة عامة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية .