البلشي يطمئن على صحفييين بالبحر الأحمر تعرضوا لحادث سير

أجرى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على حالة صحفيين بمحافظة البحر الأحمر، عقب تعرضهم لحادث أثناء تغطية جولة محافظ البحر الأحمر بمدن حلايب وشلاتين جنوب المحافظة.

وكانت سيارة ميكروباص تقل 10 صحفيين من ممثلي المواقع والصحف والقنوات الإعلامية قد انحرفت إلى جانب الطريق باتجاه الكثبان الرملية خلال الجولة التفقدية، دون وقوع أي إصابات.

وتعود سلامة الصحفيين إلى خبرة السائق الذي تمكن من السيطرة على السيارة وتفادي الاصطدام بموكب سيارات المحافظ، ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد البلشي، خلال اتصاله، متابعته المستمرة لحالة الزملاء، معربًا عن ارتياحه لسلامتهم، ومشددًا على أهمية توفير أقصى درجات الأمان للصحفيين أثناء أداء عملهم الميداني.