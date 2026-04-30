انطلاق مهرجان البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة بالقاهرة مايو 2026

تستعد القاهرة لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة”، حيث يُعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، بحضور نخبة من صناع السينما والإعلاميين والمهتمين بالحراك السينمائي الشبابي.

ويُقام المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2026، بتنظيم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة الدكتورة منى الصبان، وتحت رعاية أكاديمية الفنون ووزارة الثقافة المصرية، وذلك في إطار دعم المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمام طلاب السينما لعرض إبداعاتهم على منصة دولية.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات بحفل افتتاح رسمي في السادسة مساء الأحد 10 مايو، على أن تستمر عروض الأفلام المشاركة خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، إلى جانب برنامج متنوع من الندوات واللقاءات الفكرية التي تجمع صناع السينما والخبراء والأكاديميين، بما يعزز فرص الحوار وتبادل الخبرات.

وتُختتم فعاليات المهرجان بحفل ختام يُقام في السادسة مساء الخميس 14 مايو، حيث يتم تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، وسط توقعات بحضور واسع من نجوم وصناع السينما.

ويُعد المهرجان إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي والفني في مصر، إذ يركز على دعم أفلام الطلبة باعتبارها نواة لصناعة سينمائية مستقبلية أكثر تنوعًا وجرأة، تعكس رؤى جيل جديد من المبدعين، وتسهم في ترسيخ مكانة القاهرة كمنصة داعمة للإبداع السينمائي على المستويين العربي والدولي.