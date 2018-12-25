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الولايات المتحدة تختبر قنبلة جديدة فائقة القوة.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة اختبار وزارة الدفاع الأمريكية قنبلة جوية فائقة القوة.

وأوضحت "روسيا اليوم"، أن القوات الجوية الأمريكية نشرت فيديو عبر موقعها علي اليوتيوب لاختبار قنبلة GBU-57 أو(Massive Ordnance Penetrator (MOP) المخصصة لتدمير الملاجئ والمواقع المحصنة تحت الأرض.

وأشارت إلى أن هذه القنبلة التي صممتها شركة بوينغ عام 2007، تستطيع قبل أن تنفجر التوغل في الأرض إلى عمق 61 مترا أو اختراق الإسمنت المسلح بعمق 19 مترا.

وعرض الفيديو أن القاذفة الاستراتيجية B-2 Spirit ظهرت وهي تنطلق من القاعدة الجوية "وايتامان" في ولاية ميسوري وتسقط القنبلة التي فتحت أجنحة التثبيت والكبح ثم اندفعت إلى الأسفل، وبعد ثوان من ملامستها للسطح، ارتفع عمود ناري من الأرض ناجم عن الانفجار، كما ذكرت "روسيا اليوم".





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