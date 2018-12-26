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مرأة

رجليكي متشققة.. انقعيها في هذا الخليط المذهل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:43 م
رجليكي متشققة.. انقعيها
رجليكي متشققة.. انقعيها في هذا الخليط المذهل
لمياء الياسين
قدم موقع "boldsky" مجموعة من الوصفات التي تساعد على تحسن ملمس الكعب وتعالج التشقق والخشونة وتعالج الآلام باستخدام الألوفيرا والليمون.

مكونات الوصفة:

2 ملعقة طعام الألوة فيرا هلام
½ الليمون
1 ملعقة شاي زيت شجرة الشاي الماء الفاتر
1 ملعقة طعام ملح ابسوم
1 ملعقة كبيرة خل التفاح

طريقة عمل الوصفة:

خذ بعض الماء الفاتر في دلو صغير وأضف إليه ملحًا.
انقعي قدميك في الماء واسترخي لبعض الوقت "حوالي 10-15 دقيقة"
واترك الملح يعمل على الكعب المتشققة.
يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتخفيف قدميك، وخاصة الكعب.
بعد بضع دقائق ، أزيلي قدميك من الماء واستخدمي جهاز غسل القدم لفرك الكعبين والقدمين.
قم بفركه لمدة خمس دقائق ثم امسح قدميك بمنشفة نظيفة، خذ دلو آخر مملوء بالماء.
تأكد أن الدلو مليء بالماء الفاتر وكمية الماء يمكن أن تتدفق بها أقدامك، لا تأخذ الماء الزائد.
إضافة بعض الألوة فيرا هلام والليمون إليها. اخلط جيدا المقبل.
إضافة زيت شجرة الشاي جنبا إلى جنب مع خل التفاح لماء فاتر ومزيج كل شيء بشكل جيد.
انقعي قدميك في الصبار - ماء الليمون واسترخي لمدة 20-25 دقيقة.
بعد انتهاء الوقت المذكور بإزالة قدميك من الماء ومسحها بمنشفة نظيفة وجافة.
ضع مرطبًا على قدميك واتركه ليجف تمامًا.

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