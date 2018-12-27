تفاصيل أول حفلات دار الأوبرا فى العام الجديد

تستعد دار الأوبرا المصرية، لاستقبال العام الجديد بأجواء احتفالية في مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث تُقام 6 حفلات في ثلاث محافظات صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.



وأضاف أن ليلة العام الجديد تشهد تشغيل جميع مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بعد أن تزينت بديكورات داخلية وخارجية، تعكس المظاهر الاحتفالية لهذه المناسبة، وتعتمد على الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس مع شخصيتي سانت كلوز ورجل الثلوج، مشيرًا إلى أن الاحتفالات تنطلق جميعها في الثامنة مساء الاثنين 31 ديسمبر، بمجموعة من العروض التي تضم أشكال الفنون الجادة، التي يتذوقها الجمهور.



ويشهد المسرح الكبير حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو البلجيكي كريس استروبانتس، ومشاركة الميتزو سوبرانو جالا الحديدي، ويتضمن مختارات من أشهر الفالسات والمارشات الكلاسيكية العالمية، التي كُتبت خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة، ويُعاد تقديمه في اليوم التالي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وعلى المسرح الصغير، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد عددًا من أشهر أعمال الطرب، ويسهر جمهور معهد الموسيقى العربية مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية من خلال حفل بقيادة المايسترو صلاح غباشي، يشدو فيه صابرين النجيلي، رحاب عمر، غادة آدم ورحاب مطاوع، بكوكبة من أشهر أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم.



أما على مسرح الجمهورية تقدم فرقة ستروبيري سوينج المصرية، أغاني كولد بلاي العالمية، وتتواصل العروض ليستمتع جمهور الإسكندرية بحفل العام الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، كما يُقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لفرقة أوبرا القاهرة تحت عنوان جالا كونسير، يتضمن مجموعة من أشهر أغانى الكريسماس العالمية.



وأكد صابر أن الإقبال الجماهيري على حفلات الأوبرا في هذه الليلة، يشير إلى حرص المصريين والعرب والأجانب على الاستمتاع بأجواء ميلاد العام الجديد في منارة الفنون والثقافة.