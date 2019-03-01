مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

لقي مسلحان اثنان مصرعهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم الجمعة مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "كوبوارا" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن قوات الأمن الهندية شنت عملية تفتيش وتطويق للمنطقة؛ عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين بها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".