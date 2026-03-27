ترامب يتلقى الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.. اليوم

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأنه من المتوقع اليوم رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر للوكالة اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض أُبلغوا عبر وسطاء بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح اليوم.

يذكر أن ترامب، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه منح الدبلوماسية مهلة خمسة أيام للتفاوض مع الإيرانيين لوقف الحرب وبحث استجابة طهران لعدد من الشروط.

وجدد ترامب مهلة إعادة فتح مضيق هرمز التي حددها لنفسه أمام طهران، مضيفا أن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.

ويقول ترامب إن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.