مصر تستعد للمشاركة في النسخة العاشرة من ماراثون شل البيئي بآسيا 2019



وأضاف "سعد"، " إنني أشعر بفخر بالغ تجاه هؤلاء الطلبة، لأنني رأيت مدي التطور والنمو الذي وصلوا اليه من خلال مشاركتهم في مسابقة ماراثون شل البيئي والخبرة التي اكتسبوها بمشاركتهم في المسابقة أكثر من مرة، مما يؤهلهم ليكونوا الكوادر المستقبلية لصناعة السيارات بمصر. كما أنني ممتن لشركة شل لتوجهها لدعم مشاريع سيارات صديقة للبيئة وهو التوجه العالمي الذي نتمنى أن تلحق مصر بركبه في القريب العاجل".



تتمثل مشاركة مصر في إحدى عشرة فريق طلابي من ثماني جامعات سوف يمثلوا مصر في الدورة العاشرة من مسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2019، وهم فريق ASU Racing Team عن مشروعي " Onate " و"Jaeger" من جامعة عين شمس، وفريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عن مشروع "Alex Dolphin" ، وفريقي CUT Eco-Racing و CUT Eco-Racing UC عن مشروعي "Fouka Bay " و" Tatweer Misr " من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفريق مبتكري GUC عن مشروع "Cleo" من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريقي Helwan Super-mileage و E-Rally عن مشروعي " Horos " و " areion" من جامعة حلوان ، وفريق SCU Racing Team عن مشروع " Magnum " من جامعة قناة السويس، ولأول مرة سيشارك فريق Arrow Racing Teamعن مشروع "ART" من الاكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة، وفريق ROBOTA TEAM عن مشروع " Dragon" من معهد الاهرامات العالي للهندسة و التكنولوجيا . ويتنافس الطلاب خلال هذا الحدث العالمي المرتقب مع طلبة الجامعات والمؤسسات الفنية والقادمين من أكثر من 20 دولة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



ومن جانبهم أعرب الطلاب المشاركين بالمشاريع المقدمة عن سعادتهم وحماسهم الشديد للمشاركة لأول مرة في هذه المسابقة، حيث أن هذه المشاركة تمثل خطوة جادة ومستقبلية في حياتهم. وأضافوا أن ماراثون شل البيئي عمل على تمهيد الطريق لتمثيل مصر وتحقيق المزيد من الابتكار والتعلم عن طريق التجارب العملية. وأوضحوا أن الدعم المعنوي والمادي الذي قدمته شل مَثل دفعة قوية لاستكمال مشاريعهم والوصول الي أهدافهم في المسابقة.



يقدم ماراثون شل البيئي تحديًا كبيرًا للطلبة لتصميم وتنفيذ سيارات تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة ويمكن قيادتها لأطول مسافة ممكنة باستخدام لتر واحد من الوقود سواء كان ديزل او وقود او بطارية.. وتتضمن المسابقة عروض لمشاريع سيارات موفرة للطاقة تعمل بكفاءة تضاهي السيارات العادية دون استخدام كم كبير من الطاقة المتمثلة في محروقات الطاقة أو ما يمثلها، ويعد هذا الحدث منصة هامة لتبادل الخبرات وللاحتفاء بالأفكار الجديدة للمهندسين والأكاديميين والطلبة من دول مختلفة. وتأتي هذه المسابقة كجزء من رؤية شل كمستثمر مسئول لدعم الشباب المصري علي اظهار ابداعاتهم عن طريق برامج تعليمية تؤهلهم لقيادة المستقبل باستخدام التكنولوجيا المتطورة من اجل خلق حلول وبدائل لاستخدامات الطاقة.



تستعد مصر للمشاركة بـ 11 فريقا طلابيا في النسخة العاشرة من مسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2019 للمرة السابعة على التوالي والتي تمتد فعالياتها من يوم 29 ابريل الي 2 مايو 2019.حيث تعود المسابقة الي البلد الذي أقيمت فيه لأول مرة عام 2010 بحلبة سيبانغ الدولية، بكوالالمبور، في ماليزيا. وقد قامت شركة شل مصر بتنظيم احتفالية لتقييم مشاريع برامج الرعاية من الفرق المتسابقة ومنحها جوائز مالية مختلفة بحسب تميز مشاريع المشاركين في ماراثون شل البيئي بآسيا 2019.. ويعد هذا الاحتفال بمثابة شرارة الانطلاق لتأهيل وإعداد 11 فريقا طلابيا مصريا للمشاركة في المسابقة، بعد اجتيازهم المرحلة الثانية من الاختبارات بنجاح.وقد قامت شركة شل مصر بمناقشة المشارع المقدمة من الفرق المتسابقة أمام لجنة من الحكام شملت كل من نشوي صالح مدير قطاع الاستثمار الاجتماعي بشركة شل مصر ومحمد حمزة مدير حاضنة الأعمال AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد خالد سعد- الأمين العام لرابطة مُصنعي السيارات بالإضافة إلى نخبة من ممثلي شركة شل مصر. وقد قامت الفرق المشاركة باستعراض افكارهم المختلفة ونماذج السيارات التي يعملون على تنفيذها أمام لجنة التحكيم من مختلف القطاعات المهتمة بالسيارات وتقنياتها ليتم في نهاية الفاعليات توزيع جوائز تحفيزية للفرق الطلابية بقيمة 51,000 دولار والتي تم تقسيمها على الإحدى عشرة فريق حيث تراوحت قيمة الجوائز من قيمة 7,000 دولار الي 3,500 دولار.وبهذا الصدد صرح معتز درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر " دعم وتأهيل الكوادر والمواهب الشابة هي مهمتنا في عام 2019، ويأتي هذا متماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، ونحن في شل نقوم بإعداد الشباب المصري ووضعهم على المسار الصحيح ليصبحوا رواد وقادة المستقبل من خلال توفير كافة سُبل الدعم لتحقيق هذا الهدف السامي."وأضاف درويش "تساهم المسابقة في توجيه فكر الطلاب المشاركين نحو تقديم حلول مبتكرة حول كفاءة واستدامة الطاقة مما ينمي المهارات التقنية لديهم ويمكنهم من المنافسة عالميا، ويأتي ذلك في إطار حرص شركة شل من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي على تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب المصري."ومن جانبه، صرح خالد سعد" الأمين العام لرابطة مُصنعي السيارات، " مصر مستمرة في تطوير وصناعة السيارات، ويبدأ الأمر من تدعيم وتأهيل الكوادر البشرية والبحث عن الكفاءات، وهذا ما تسعي اليه شركة شل مصر من خلال مسابقة ماراثون شل البيئي، التي تمنح الفرصة لطلبة الجامعات لتصميم وبناء سيارات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة."