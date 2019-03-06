ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

التمثيل الصامت على مائدة ثقافة جنوب سيناء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيف سينمائي بمدرسة طه حسين الإبتدائية بعنوان " البانتوميم فن التمثيل الصامت " ألقاها إبراهيم فتحى معلم أول فنون مسرحية بمشاركة عددًا من تلاميذ المدرسة.

تناول خلالها التمثيل الصامت من حيث التعريف والمفهوم ، موضحًا أنه يعتمد على فن الحركة والإشارة معرفا فن الإيحاءات متناولا تطور هذا الفن منذ عصر قدماء المصريين موضحًا الفرق بين التمثيل الصامت وفن البانتوميم.

أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "التنمر" ألقاها جمال سعيد معلم بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن التنمر من حيث المعنى والمفهوم ، موضحًا أشكال وأنواع وأسباب التنمر ، مؤكدًا على أهمية دور الأسرة والمدرسة والمجتمع فى مكافحة التنمر.

بينما أعد بيت ثقافة دهب عرضًا لسينما الأطفال بمناسبة أعياد الأم واليوم العالمى للمرأة ، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .

ترشيحاتنا

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

انتصار: التوكتوك سبب زيادة السمنة بين المصريين.. فيديو

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

أحمد آدم: أنا أتولدت تحت براد في قهوة.. فيديو

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

حصاد أخبار الكرة العالمية ليوم الثلاثاء 6 -3 -2019

ليلة بكت فيها مدريد.. أياكس يهزم بطل أوروبا برباعية ويطرده من دوري الأبطال.. فيديو

رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة زوجها برسالة مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟