تسليم العلاج لأول 16 حالة فيروس سي بحملة 100 مليون صحة بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتسليم علاج الفيروسات الكبدية لأول 16 حالة تظهر إيجابيتها لفيروس سي بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف علي الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة بمحافظة الشرقية.



فيما عبر المواطنين عن بالغ شكرهم للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية علي تلك المبادرة مشيدين بالمجهودات التي تقوم بها الدولة وإجراء الكشف والفحص الطبي على المواطنين بالحملة وتقديم العلاج مجانًا.



ومن جانبه فقد اكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تسليم عقار "السوفالدي، والداكلانورك" لعدد 7 حالات بمركز الإحالة بمستشفى حميات الزقازيق، وأيضًا لعدد 9 حالات بمركز الإحالة بمستشفى بلبيس المركزي.