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قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:00 م
قيادات محافظة الفيوم
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء
فريدة محمد
شهد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن واللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل تكريم الشهداء بنادي المحافظة بالفيوم بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والحزبية بمحافظة الفيوم وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم المهندس عبدالقادر الجارحي وأعضاء هيئة مكتب محافظة الفيوم كما حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب سيد سلطان وياسر سلومة ويوسف الشاذلي ومحسن أبوسمنة وعلاء العمدة ويوسف الشاذلي وكمال أبو جليل والنائبة ياسمين أبو طالب والنائبة نشوى حسين، وقد تم تكريم أسر الشهداء وتوزيع عدد ١٢ عمرة على أهالي الشهداء تبرع من أعضاء الحزب ونوابه.

وأكد النائب علاء عابد في كلمته أن مصر تحارب الاٍرهاب بالنيابة عن العالم وأن الشهداء من الجيش والشرطة قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيرا إلى أن العالم كله أشاد بنجاحات مصر فى مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وقال "عابد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أنقذت مصر من شبح الإفلاس، مؤكدا ان الرئيس السيسى حرص على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الفقراء والبسطاء من تحمل اى أعباء إضافية لدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى الذى حقق نجاحات كبيرة وبشهادة أكبر المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الدولية.

مضيفا أن الاهتمام بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية هو هدف رئيسي لجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل وينحاز للشعب المصري.
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور
قيادات محافظة الفيوم ومستقبل وطن يشهدون حفل تكريم الشهداء.. صور

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