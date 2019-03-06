نقيب فلاحي البحيرة: تحديد سعر إردب القمح ظالم وخراب بيوت

انتقد بهاء العطار ، نقيب الفلاحين بالبحيرة، سعر إردب القمح، الذى حدده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمبلغ 685 جنيهًا لأردب القمح .



وأكد نقيب الفلاحين بالبحيرة، فى تصريحات خاصة " لصدى البلد "، أن سعر شراء الحكومة لأردب القمح، من الفلاحين والذى حدده وزير التموين ،ضعيف جدا وخراب للفلاحين، و لا يرضينا ولا يتناسب، نهائيا مع تكلفة زراعة فدان، مشيرا إلى أنه كان يتوقع، أن الحكومة تحدد سعر إردب القمح بـ 850:800 جنيه .



وأوضح نقيب الفلاحين ،أن زراعة فدان القمح، يكلف الفلاح المستأجر 10 ألاف جنيه تقريبا ،منها 5 آلاف جنيه ايجار،و1200 جنيه لشراء 6 شكاير كيماوي ،600 جنيه تقاوى ،و1000 جنيه اجرة ضم المحصور ،و2000 جنيه تكلفة جمع المحصول ودراسته، وكبس تبن مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الفدان 15 إردب قمح ، بإجمالى 10 آلاف و275 جنيها ،وهذا لا يتناسب مع السعر، الذى حددته الحكومة لأردب القمح ،ويظلم الفلاحين ويخرب بيوتهم.



وطالب نقيب فلاحين البحيرة، الحكومة بالنظر بعين الرحمة للفلاحين ،لأن القمح أصبح المحصول الرئيسي، الذى يزرعه الفلاح خاصة بعد ظلمهم ،فى أسعار القطن وتحديد مساحات زراعة الأرز ،مطالبا بتعويض الفلاحين خسائرهم التي تكبدوها.



وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أعلن عن الاتفاق على سعر توريد أردب القمح لعام 2019 /2018 ، بـ 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.