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حوادث

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين التعليم ومحافظة الإسكندرية

الخميس 07/مارس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى نزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية، حول قيام الثانية بأداء ١٤٠ ألف جنيه أنفقتها الأولى لإقامة مدرسة عسكرية، وتم غلق باب المنازعة بشأنه.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ الإسكندرية ، بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة، حول تحديد الملتزم بأداء جميع المصاريف التي أنفقتها المحافظة فى أعمال الحراسة على الأراضي الزراعية المخصصة لـ"الأبنية التعليمية" لإقامة مدرسة الإسكندرية الثانوية العسكرية عليها.

وأكدت الفتوى، أنه متى أوفت الجهة الإدارية المدعى عليها، بالتزاماتها محل النزاع، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار فى نظر الموضوع، وثبت أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، أدت مستحقات شركة الحراسة بأمر الدفع الإلكتروني بمبلغ ١٤٠ ألف جنيه.

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