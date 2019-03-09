جامعة القاهرة اليوم.. دعم صناديق العلاج بـ10 ملايين جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.. الخشت يطلق مبادرة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية .. ودار علوم تكرم 10 من أسر الشهداء

الخشت :

نبذل قصارى جهدنا لعدم زيادة الأعباء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في صناديق العلاج

لن تتخلى الجامعة عن علاج أبنائها



شهدت جامعة القاهرة اليوم العديد من الأخبار والأحداث الهامة على مدار اليوم ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ابرز ما حدث اليوم بجامعة القاهرة، حيث أعلن اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعم الأدوية والعلاج بعشرة ملايين جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة.



ونشر رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "نبذل قصارى جهدنا لعدم زيادة الأعباء عليكم في صناديق العلاج، رغم تجاوز المديونيات ٦٥ مليون جنيه نتيجة تكاليف الأدوية والعلاج، ولكن بفضل الله دعمنا مؤخرًا الأدوية والعلاج بعشرة مليون جنيه مساندة لزملائنا".



وأضافت "الخشت": "لقد كلفنا من فترة مجموعة من كبار الاقتصاديين والأطباء للعكوف على تحسين الأوضاع والوصول بالمديونيات إلى صفر على الرغم من ارتفاع التكاليف وعدم كفاية الموارد لصناديق العلاج،ولا صحة لأي كلام عن إلغاء أدوية السكر والأعصاب والضغط والغدة والأنيميا، ومهما كانت الظروف، فلن تتخلى الجامعة عن علاج أبنائها".



وعلى جانب آخر .. أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اليوم، عن تنظيم حفل بمناسبة يوم الشهيد تحت رعاية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.



وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم ان الحفل من تنظيم اسره "من أجل مصر" وبحضور طلاب مشروع الـ 100 قائد افريقي وطلاب الـ 100 اعلامي.



وأضاف مؤمن أنه من المقرر تكريم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية لاسرة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود والشهيد المقدم أحمد أبوالدهب والشهيد العقيد خالد زعفان والشهيد العقيد محمد عبد الرؤوف والشهيد العميد علي فهمي والشهيد العميد هشام عزب والشهيد النقيب محمود أبوالعز والشهيد الرائد محمد انور والشهيد النقيب محمود ابو المجد



وتحتفل مصر اليوم، بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من شهر مارس كل عام، وهو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف في مواجهة العدو الاسرائيلى، تكريما له وفخرا ببطولاته التي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء التي كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ.



وتم اختيار تاريخ استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، الذي يحتضن ميدان التحرير تمثاله، بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يومًا للشهيد، وهو مناسبة لتذكر شهداء مصر الذين لم يبخلوا عليها بالجود بأرواحهم، حيث قدمت مصر ومازالت تقدم وستقدم أبناءها فداء للوطن، فكل مصري هو مشروع شهيد يتحرك على قدميه إلى أن ينال الجائزة.



وعلى صعيد آخر.. نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة جامعة القاهرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، ويتحتم علينا استغلالها بشكل أفضل، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام، باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.



وأضاف الخشت، أن مبادرة جامعة القاهرة تأتي في إطار دعم جامعة القاهرة للحملة القومية "قادرون باختلاف"، كما تسعى لدمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية بمجتمع جامعة القاهرة، حيث يدرس بالجامعة 35 طالبا وطالبة في قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من ذوي الإعاقة السمعية، ويتم التواصل معهم عن طريق لغة الإشارة من خلال مترجم لغة إشارة توفره وزارة التضامن الإجتماعي لكل فرقة دراسية على حدها، ويدرس هؤلاء الطلاب مواد أشغال فنية وطباعة وتصوير، أشغال معدنية، نسيج وغيرها بالعملي، أما بالمواد النظرية، فيدرسون علم النفس، التربية، إعداد معلم، مناهج وطرق تدريس، وكل ما يخص إعداد معلم محترف، واكتسب الأساتذة، خبرة التعامل معهم بلغة الإشارة.



وأشارت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي، أنه تم توفير مترجمين في تلك الدورات لتعليم لغة الإشارة للمتدربين في مجتمع الجامعة وتعريفهم بذوي الإعاقة السمعية من الصم والبكم، وكيفية التعامل معهم بلغة الإشارة، في إطار مبادرة وجه بها رئيس الجامعة، تستهدف دمجهم على النحو الذي يمكنهم من ممارسة مواهبهم وتنمية هواياتهم ومهاراتهم.