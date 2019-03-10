ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

الأحد 10/مارس/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، حيث ظهرت فيه موظفة بمركز مكافحة أمراض الكبد بمحافظة الزقازيق، وهي تتعامل مع المرضى المتقدمين للحصول على العلاج بطريقة قاسية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معاملة موظفة كانت "غير مرضية وسيئة وغير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد أمرت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الواقعة وستباشر اللجنة عملها من صباح الغد لرفع التقرير للوزيرة فى غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة وقوع الحادث، معلقًا: "لا تهاون على الإطلاق مع أى مقصر مهما كان فى حق المرضي".

وعلق الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على الفيديو بأنه انتقل إلى مركز الكبد للتحقق من الواقعة عقب مشاهدته الفيديو، متابعًا أنه تم إحالة الموظفة ومدير المركز للتحقيق.

وأضاف أن المركز يتعامل مع 500 إلى 700 مريض يوميًا، والعدد ليس جديدًا على المركز لكن الأعداد زادت بعد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، معقبًا: «الزحام كان شديدًا لكن ذلك لا يعني معاملة المرضى بشكل سيئ، واتخذنا إجراءات لتوسيع مساحة المركز لاستيعاب الزيادة العددية للمرضى».

وقال خالد العراقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بالشرقية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 100 مليون مصري تقوم بالأساس على احترام كرامة المصريين.

وأضاف "العراقي" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، السبت: "فيديو معاملة موظفة الصحة يفضح إهانتها للمواطنين ولابد أن يصدر قرارًا قاسيا من وزارة الصحة، لتكون عبرة لجميع الموظفين الذين يعاملون المواطنين بهذه الطريقة".

واستطرد: "لو لم يجد المواطن المعاملة الكريمة والآدمية لانصرف عن اللجوء لمستشفيات الدولة"، متابعا: "الموظفة دي نموذج سيئ ولابد أن تكون عبرة ويتم اقتلاعها من المؤسسات الحكومية".

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10/3/2019 بمحافظات مصر

شاهد.. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي من فيتا كلوب

لقطات مروعة لطائرة كولومبيا المنكوبة..فيديو

تفاصيل تعديل الجمارك لتعريفة سلع مستوردة جديدة بقرار من الصناعة..مستندات

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو

شيتوس: رمضان صبحي فاجأني بهذا الموقف

أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع الأظافر بعد قصها.. فيديو

عمرو أديب يشكر مصورة فيديو موظفة مركز علاج أمراض الكبد بالشرقية.. فيديو

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

برلماني يتوعد موظفة صحة بأشد عقاب بعد إهانتها للمرضى.. فيديو

استجواب موجه لوزيرة التضامن بسبب فساد مالي بالمركز النموذجي للمكفوفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟