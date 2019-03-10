فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، حيث ظهرت فيه موظفة بمركز مكافحة أمراض الكبد بمحافظة الزقازيق، وهي تتعامل مع المرضى المتقدمين للحصول على العلاج بطريقة قاسية.



وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معاملة موظفة كانت "غير مرضية وسيئة وغير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد أمرت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الواقعة وستباشر اللجنة عملها من صباح الغد لرفع التقرير للوزيرة فى غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة وقوع الحادث، معلقًا: "لا تهاون على الإطلاق مع أى مقصر مهما كان فى حق المرضي".



وعلق الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على الفيديو بأنه انتقل إلى مركز الكبد للتحقق من الواقعة عقب مشاهدته الفيديو، متابعًا أنه تم إحالة الموظفة ومدير المركز للتحقيق.



وأضاف أن المركز يتعامل مع 500 إلى 700 مريض يوميًا، والعدد ليس جديدًا على المركز لكن الأعداد زادت بعد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، معقبًا: «الزحام كان شديدًا لكن ذلك لا يعني معاملة المرضى بشكل سيئ، واتخذنا إجراءات لتوسيع مساحة المركز لاستيعاب الزيادة العددية للمرضى».



وقال خالد العراقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بالشرقية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 100 مليون مصري تقوم بالأساس على احترام كرامة المصريين.



وأضاف "العراقي" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، السبت: "فيديو معاملة موظفة الصحة يفضح إهانتها للمواطنين ولابد أن يصدر قرارًا قاسيا من وزارة الصحة، لتكون عبرة لجميع الموظفين الذين يعاملون المواطنين بهذه الطريقة".



واستطرد: "لو لم يجد المواطن المعاملة الكريمة والآدمية لانصرف عن اللجوء لمستشفيات الدولة"، متابعا: "الموظفة دي نموذج سيئ ولابد أن تكون عبرة ويتم اقتلاعها من المؤسسات الحكومية".