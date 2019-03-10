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فن

أنغام توجه رسالة لزوجها أحمد إبراهيم.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:27 ص
أنغام
أنغام
شروق إبراهيم
نشر الصحفي ربيع هندي فيديو له برفقة الفنانة أنغام من كواليس برنامج "الزمن الجميل" الذي تشارك فيع كـ عضو لجنة تحكيم مع مروان خوري وأسماء لمنور.

وأعربت أنغام عن سعادتها بردود الأفعال حول البومها الجديد "حالة خاصة جدًا" وانها لاقت نجاحًا في اول حفل لها بعد طرح الألبوم في مهرجان هلا فبراير بالكويت.

وعن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، قالت أنغام: "ربنا يخليك ليا ومبروك علينا نجاحنا في الألبوم الجديد، واللي جاي حلو أكيد".

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