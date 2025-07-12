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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق فعاليات لمعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد بالقاهرة أغسطس المقبل

اضاءه
اضاءه
ولاء عبد الكريم

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد (Middle East Lighting Expo) في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الإضاءة، الليد، ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية.

تأتي هذه الدورة وسط اهتمام كبير من المستثمرين والصناع، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة متميزة للشركات الأجنبية وكبرى الشركات والمصنعين المحليين بقطاع الاضاءة بمختلف انواعها.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 12 ألف زائر متخصص من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية منها ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وتنزانيا وأوغندا وكينيا والمملكة العربية السعودية، مما يجعله الحدث الأهم والأكبر في قطاع الإضاءة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعد الدورة السابعة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد (Middle East Lighting Expo)  فرصة استثنائية للشركات العارضة لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها في نظم الإضاءة الذكية، الإضاءة الموفرة للطاقة، الإضاءة الديكورية، والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج الحديثة.

كما يمثل الحدث نقطة التقاء لعقد الشراكات والتوسع في أسواق جديدة، خاصة في ظل الحضور المكثف لزوار مهتمين من قطاعات الهندسة، الديكور، المقاولات، وتطوير المشروعات العقارية.

وتتميز  الدورة السابعة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد (Middle East Lighting Expo) هذا العام بتركيز خاص على الابتكارات في تكنولوجيا المدن الذكية، وحلول الإضاءة المستدامة التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد هشام رشدي،  منظم للمعرض، أن الدورة الحالية ستكون الأهم منذ انطلاق المعرض وذلك للعديد من الأسباب منها أن دورة هذا العام تتضمن برنامج زيارات للمشترين، حيث يستضيف المعرض عدد من كبار رجال الأعمال العرب والأفارقة الراغبين في عقد صفقات وتوقيع عقود توريدات وشراء مع الشركات المصنعة بالمعرض، مما يُعد فرصة مهمة لدعم خطط التصدير وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب كونه منصة تعليمية وتثقيفية لرواد الأعمال، المهندسين، والمهتمين بمجال الإضاءة.

وأشار إلى الإقبال الكبير من الشركات العارضة والزوار، وهو ما يعكس أهمية السوق المصري وموقعه المحوري كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، حيث يحظى المعرض بدعم وتغطية إعلامية واسعة في مصر والدول المجاور تسبق انعقاد المعرض بعدة شهور.

وتنطلق فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد (Middle East Lighting Expo)  خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس إلى السبت 16 أغسطس المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، حيث يفتح المعرض أبوابه للزيارة يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 9 مساءً.

القطاعات وحلول الإضاء تكنولوجيا المعرض الدولي لتكنولو الإضاءة المشروعات العقارية

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