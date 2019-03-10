ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بعد ثنائية ماني وفيرمينو مع ليفربول

الأحد 10/مارس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
أحمد هاني
سجل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو 4 أهداف، بواقع هدفين لكل منهما، ليقلب ليفربول تأخره إلى فوز عريض على بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ ليفربول على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بعد 29 عامًا من الفشل، إذ يتأخر بنقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، مع تبقي 8 مباريات على نهاية المسابقة.

ورفع ساديو ماني رصيده من الأهداف إلى 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي، ليرتقي إلى المركز الثالث على قائمة الهدافين مع بيير إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال.

في حين وصل روبرتو فيرمينو إلى الهدف الحادي عشر الموسم الحالي.

وواصل النجم المصري محمد صلاح صيامه عن التهديف، ورغم ذلك يبقى في المركز الثاني على قائمة الهدافين وفي جعبته 17 هدفًا مع هاري كين لاعب توتنهام.

ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي قائمة الهدافين، بعدما سجل 18 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائيتي فيرمينو وماني:

1. سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، 18 هدفًا.

2. محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 17 هدفًا.

3. ساديو ماني (ليفربول)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 16 هدفًا.

4. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، 15 هدفًا.

5. إيدين هازارد (تشيلسي)، 13 هدفًا.

6. ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ولكل منهم 12 هدفًا.

ترشيحاتنا

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج

لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسي يقبل يد والدة شهيدين تقديرًا لها

شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

بعد ترقيته إلى رتبة فريق.. تعرف على تعهدات كامل الوزير أمام السيسي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو
شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3
فيديو جراف.. سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعلى متنها 6 مصريين
شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج
شاهد.. هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 بشورت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟