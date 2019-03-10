ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بعد ثنائية ماني وفيرمينو مع ليفربول

سجل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو 4 أهداف، بواقع هدفين لكل منهما، ليقلب ليفربول تأخره إلى فوز عريض على بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحافظ ليفربول على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بعد 29 عامًا من الفشل، إذ يتأخر بنقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، مع تبقي 8 مباريات على نهاية المسابقة.



ورفع ساديو ماني رصيده من الأهداف إلى 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي، ليرتقي إلى المركز الثالث على قائمة الهدافين مع بيير إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال.



في حين وصل روبرتو فيرمينو إلى الهدف الحادي عشر الموسم الحالي.



وواصل النجم المصري محمد صلاح صيامه عن التهديف، ورغم ذلك يبقى في المركز الثاني على قائمة الهدافين وفي جعبته 17 هدفًا مع هاري كين لاعب توتنهام.



ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي قائمة الهدافين، بعدما سجل 18 هدفًا.



وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائيتي فيرمينو وماني:



1. سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، 18 هدفًا.



2. محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 17 هدفًا.



3. ساديو ماني (ليفربول)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 16 هدفًا.



4. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، 15 هدفًا.



5. إيدين هازارد (تشيلسي)، 13 هدفًا.



6. ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ولكل منهم 12 هدفًا.