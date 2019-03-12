عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، ويهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ومن أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الدبلوماسى بطرس غالى أول أمين عام مصرى وعربى وأفريقى للأمم المتحدة ، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه " 2 شارع النيل آخر كوبري عباس -الجيزة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 14/11/1922، تاريخ الوفاة: 16/02/2016 .



ورصد المشروع معلومات كثيرة عن بطرس غالي توضح تفاصيل حياته من لميلاد للمات، كالتالي:



- ولد لعائلة مسيحية قبطية ذات شأن في السياسة والمجتمع المصريّ.

-والده هو يوسف بطرس غالي إبن رئيس الوزراء المصري بطرس نيروز غالي، وأمه آنا أصلانيان من أصول أرمينية.

- تزوج من ليا نادلر، وهي ابنة لأسرة يهودية مصرية من الإسكندرية.

- تحولت ليا نادلر إلى الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي في شبابها.

- بعد حصوله على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1946، حصل على الدكتوراه من فرنسا في عام 1949.

- عمل أستاذًا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة .

- عمل مديرًا لمركز الأبحاث في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي (1963-1964.

- شغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في عهديْ السادات ومبارك.

- شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الهجرة.

- عين نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية حتى تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

- تولى منصب أمين عام الأمم المتحدة 1996 -1992 ليصبح أول عربي افريقي يتولى هذا المنصب، في فترة سادت فيها الصراعات الدولية .

- لم تمتد رئاسته لفترة ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو.

- ترأس منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عودته من الأمم المتحدة.

- ترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر .

- استقال من رئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في فبراير 2011.

- حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، ابرزها "قلادة النيل.. وسام نجمة مانيا.. وسام جوقة الشرف" بالإضافة الي اوسمة اخري.



ومشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.



ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.