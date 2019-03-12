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أخبار البلد

السفارة البريطانية: توفير التعليم الأجنبي للمواهب المصرية أمر جيد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:29 م
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
محمود نوفل
وقعت شركة كورتكست البريطانية اتفاقية جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تهدف الاتفاقية لمساعدة الطلاب في الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة من خلال توفير أحدث ما في التعليم الرقمي، وتحليل تقدمهم.

وذكرت السفارة البريطانية في بيان لها اليوم ان هذا الإعلان يأتي في الأسبوع الذي يتم الاحتفال فيه بمرور 30 عاما منذ انشاء الإنترنت، الذي اخترعه عالم الكمبيوتر البريطاني تيم بيرنرز لي.

وبدوره قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية: "تحظى المملكة المتحدة بالريادة العالمية في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم الرقمي، وستضمن هذه الشراكة استفادة طلاب الأكاديمية العربية بأفضل ما في التعليم عبر الإنترنت، حيث ازداد التعليم الرقمي قوة على مدار الثلاثين عاما منذ اختراع الإنترنت، وكانت الشركات البريطانية في الطليعة."

وأضافت : نحن نعلم أن توفير التعليم البريطاني للمواهب المصرية هي وصفة للنجاح حيث نتمنى لطلاب الأكاديمية العربية حظًا سعيدًا في هذه الدورات الجديدة. "

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