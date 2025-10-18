معاون وزير السياحة يشيد بمشروع تراث مصر الرقمي.. تفاصيل

قال الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إن مشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو حفظ التراث الوطني وإتاحته للأجيال القادمة في صورة رقمية متطورة.

وأوضح أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجهات الثقافية والعلمية في الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو رقمنة المحتوى التراثي المملوك لتلك المؤسسات، وتقديمه عبر منصة موحدة تتيح للباحثين والجمهور الاطلاع على هذا الإرث العريق بسهولة وأمان.

وأضاف شعبان، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» على شاشة إكسترا نيوز، أن الجهات المشاركة في المشروع تضم المجلس الأعلى للآثار، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة للاستعلامات، وعددًا من المؤسسات الصحفية الكبرى مثل مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار المعارف.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف رقمنه الإصدارات النادرة من الكتب والمجلات والصحف والخرائط والصور والفعاليات الثقافية والفنية منذ عام 1800 وحتى عام 2023، موضحا أن هذه الخطوة تسهم في حماية التراث من التلف والضياع وتحويله من الشكل الورقي أو الميكروفيلمي إلى شكل رقمي متاح للجميع.

وأكد معاون وزير السياحة والآثار ، أن المنصة تُعد تجربة متكاملة للباحثين والمهتمين بالتراث، إذ تتيح لهم الاطلاع على المحتوى المقروء والمسموع والمرئي بطريقة تفاعلية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية لكل جهة مشاركة.

وأوضح أن المنصة متاحة حاليًا على شبكة الإنترنت بشكل تجريبي، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في رقمنة محتويات مكتبة المبحث اليوناني الروماني في الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على صون تراثها الثقافي والحضاري وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الهوية المصرية.