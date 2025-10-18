قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معاون وزير السياحة يشيد بمشروع تراث مصر الرقمي.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم التوك شو

قال الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إن مشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو حفظ التراث الوطني وإتاحته للأجيال القادمة في صورة رقمية متطورة.

وأوضح أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجهات الثقافية والعلمية في الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو رقمنة المحتوى التراثي المملوك لتلك المؤسسات، وتقديمه عبر منصة موحدة تتيح للباحثين والجمهور الاطلاع على هذا الإرث العريق بسهولة وأمان.

وأضاف شعبان، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» على شاشة إكسترا نيوز، أن الجهات المشاركة في المشروع تضم المجلس الأعلى للآثار، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة للاستعلامات، وعددًا من المؤسسات الصحفية الكبرى مثل مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار المعارف.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف رقمنه الإصدارات النادرة من الكتب والمجلات والصحف والخرائط والصور والفعاليات الثقافية والفنية منذ عام 1800 وحتى عام 2023، موضحا أن هذه الخطوة تسهم في حماية التراث من التلف والضياع وتحويله من الشكل الورقي أو الميكروفيلمي إلى شكل رقمي متاح للجميع.

وأكد معاون وزير السياحة والآثار ، أن المنصة تُعد تجربة متكاملة للباحثين والمهتمين بالتراث، إذ تتيح لهم الاطلاع على المحتوى المقروء والمسموع والمرئي بطريقة تفاعلية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية لكل جهة مشاركة.

وأوضح أن المنصة متاحة حاليًا على شبكة الإنترنت بشكل تجريبي، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في رقمنة محتويات مكتبة المبحث اليوناني الروماني في الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على صون تراثها الثقافي والحضاري وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الهوية المصرية.

تراث مصر مشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي التراث الوطني السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت|فيديو

صورة أرشيفية

معاون وزير السياحة يشيد بمشروع تراث مصر الرقمي.. تفاصيل

أرشيفية

نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد