وزيرة خارجية النمسا: التحاور مع بوتين عن الوضع السياسي العالمي جيد

أعلنت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، أنها التقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارتها إلى موسكو يومي 11-12 مارس الحالي.



وقالت الوزيرة للصحفيين :"لقد تم بحث الوضع السياسي العالمي، مجرد حديث جيد، استغرق الاجتماع ساعة ونصف" ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأجرت وزيرة خارجية النمسا، زيارة، إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 11-12 مارس الحالي، وعقدت جلسة مباحثات مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف.