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أخبار العالم

وزيرة خارجية النمسا: التحاور مع بوتين عن الوضع السياسي العالمي جيد

الخميس 14/مارس/2019 - 01:12 ص
وزيرة خارجية النمسا
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
أ ش أ
أعلنت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، أنها التقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارتها إلى موسكو يومي 11-12 مارس الحالي.

وقالت الوزيرة للصحفيين :"لقد تم بحث الوضع السياسي العالمي، مجرد حديث جيد، استغرق الاجتماع ساعة ونصف" ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأجرت وزيرة خارجية النمسا، زيارة، إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 11-12 مارس الحالي، وعقدت جلسة مباحثات مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف.

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