ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب الحرم المكي يحذر من فعل شائع يأكل الحسنات ويخرب البيوت.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:59 م
خطبة الجمعة من الحرم
خطبة الجمعة من الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك فعلا شائعا بين الكثير من الناس، يفسد عليهم دينهم ودنياهم ويأكل حسناتهم ويخرب بيوتهم ويزيد أعداءهم.

وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالبيت الحرام بمكة المكرمة، أن الغرور والعجب، إذا ما حل بأحد أفسد عليه دينه ودنياه، مشيرًا إلى أن الغرور يأكل الحسنات ويغتال التواضع ويذكي الأعداء والمبغضين، ولو يعلم المغرور أنه إنما يخرب بيته بغروره الذي يظن أنه يرمم بيته به لما توشح به طرفة عين.

وأضاف أنه ما من أحد عرف قدر نفسه إلا أنزلها منزلتها، وأحسن قيادها وكان لها كالخطام، وأعطى كل ذي حق ممن حوله حقه، وإنه ما خالط الغرور شيئا إلا لوثه ولا نفرا إلا أزرى بهم، ولا غرو عباد الله فإن نقطة من الغرور كفيلة بتلويث نبع من التواضع، ومن المقرر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.


موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يوضح حقيقة «شُرب الخمر حرام وإن لم يُسكِر».. فيديو

في خطبة الجمعة .. وزير الأوقاف : مبدأ «أنا ومن بعدي الطوفان» لن ينجو صاحبه .. وتجار المخدرات يُنتقصون من حقوقنا.. التكاتف خلف الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب «ضرورة» ..ويحذر: الساكت عن المفسدين «شريك»

خطيب الحرم المكي: مخالطة الناس تكون بـ«شرط واحد».. فيديو

خطيب الحرم المكي : لا رابح في التحريش .. فيديو

خطيب الحرم المكي يوضح 3 أمور تحدث للمحرش في الدنيا

خطيب المسجد الحرام يكشف عن أمر يقيك عذاب الله.. فيديو

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

كامل الوزير: مستمر في حملاتي التفقدية حتى خروجي من الوزارة..فيديو

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

معلومات عن منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

شاهد .. لحظة اعتقال مهاجم مسجد نيوزيلندا

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

قتلوهم وهم بيصلوا.. اللقطات الأولى لحادث مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. فيديو

مبروك كسبت عربية .. مسابقة وهمية على فيس بوك والعصابة تطلب من الضحايا إيداع 13 ألفا فى البنك

تعرف على ملهم الفكرة الإرهابية لسفاح مسجدي نيوزيلندا

بعد قيادة طهطا للفوز الرابع.. كواليس التعاقد مع الساحر ورفض نجم الزمالك المهمة

قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: إنشاء أكبر مزرعة بمساحة 60 ألف فدان لإنتاج التمور والعنب بتوشكى ومجتمعات عمرانية جديدة موازية.. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر أزمة في تاريخ فيسبوك
خبير: التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتناسب مع تاريخهم.. فيديو
فيديوجراف| فلاديمير بوتين.. قائد أعاد للدب الروسي هيبته‎
شاهد.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة الصحفيين
محافظة الفيوم تبدأ الاحتفال بالعيد القومى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟