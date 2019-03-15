خطيب الحرم المكي يحذر من فعل شائع يأكل الحسنات ويخرب البيوت.. فيديو

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك فعلا شائعا بين الكثير من الناس، يفسد عليهم دينهم ودنياهم ويأكل حسناتهم ويخرب بيوتهم ويزيد أعداءهم.



وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالبيت الحرام بمكة المكرمة، أن الغرور والعجب، إذا ما حل بأحد أفسد عليه دينه ودنياه، مشيرًا إلى أن الغرور يأكل الحسنات ويغتال التواضع ويذكي الأعداء والمبغضين، ولو يعلم المغرور أنه إنما يخرب بيته بغروره الذي يظن أنه يرمم بيته به لما توشح به طرفة عين.



وأضاف أنه ما من أحد عرف قدر نفسه إلا أنزلها منزلتها، وأحسن قيادها وكان لها كالخطام، وأعطى كل ذي حق ممن حوله حقه، وإنه ما خالط الغرور شيئا إلا لوثه ولا نفرا إلا أزرى بهم، ولا غرو عباد الله فإن نقطة من الغرور كفيلة بتلويث نبع من التواضع، ومن المقرر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.





