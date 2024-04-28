جهات التحقيق بالغربية تقرر حبس زوج متهم بإنهاء حياة زوجته لخلافات أسرية

أمرت جهات التحقيق بنيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل بحبس الزوج المتهم في واقعة إنهاء حياه زوجته بطعنات غادرة في قرية بنوفر بمركز كفر الزيات 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بناءا علي توجيهات المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الذي أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة جريمة القتل .

كما نبهت النيابة العامة بأهمية سماع أقوال الزوج المتهم وشهود عيان من جيران أسرة الزوجة الضحية وأقاربها.

وانتقل فريق من النيابة العامة بصحبة الزوج المتهم إلي مكان الحادث لمناظرة موقع الحادث ومراحل تمثيله لواقعة إنهاء حياة زوجته الضحية أمام أولاده الثلاثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط شاب انهي حياة زوجته داخل منزل حماته بواسطة أداة حادة "سلاح أبيض" عقب طعنها 5 طعنات غادرة بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية بقرية بنوفر بنطاق مركز كفر الزيات كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بنطاق دائرة المركز .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتبين وفاة الزوجه بسمة ا، 32 سنه ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 5 طعنات بأماكن متفرقة من جسدها أمام والدتها وأطفاله الثلاثة لخلافات أسرية.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات أن خلافات زوجية نشبت منذ أسبوع مما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة، بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى.

في المقابل أفاد أهالي القرية من شهود العيان بأن الشاب الزوج توجه منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وطلب من المجني عليها زوجته فتح باب المنزل محل الواقعة، وبمجرد أن ظفر بها أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن زوجته عدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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