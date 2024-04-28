اقتصادية النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24/25

الأحد 28/أبريل/2024 - 02:16 م 4/28/2024 2:16:43 PM

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الأحد علي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24/25.

وبحسب الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 24/25 تمت تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

وبلغت تقديرات إيرادات النشاط والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وقدرت جملة المنح والمعونات ب134.12 مليار جنيه بموازنة 24/25 مقابل 127.7 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.