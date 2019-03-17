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تنسيقية الأحزاب: 90% نسبة مشاركة العرب بالملتقى الأفريقي.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 12:24 م
عمرو درويش
عمرو درويش
شيرين عادل
أشاد عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب، بالتنظيم الرائع لملتقى الشباب العربي الأفريقى، من قبل اللجنة المنظمة والأكاديمية الوطنية، والبرنامج الرئاسى لتأهيل وتدريب الشباب.

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية على فضائية سى بى سى اكسترا، اليوم الأحد، أن ملتقى الشباب العربي الأفريقى وجه مشرق لمصر يضيء فى سماء أسوان ويعكس التوجه القوى بقيادة الرئيس السيسى نحو الإستماع للشباب المصرى والعربى والأفريقى.

وكشف عضو تنسيقية الأحزاب، أن مشاركة الشباب العربى بالملتقى الشباب العربى الأفريقى تخطت نسبة 90% من شباب الوطن العربي، للحديث حول كيفية استغلال التحالف العربي في مواجهة الإرهاب وضرورة أن تلعب الجامعة العربية دورها الحقيقي بالدفاع عن المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأكد درويش أن مصر عادت لريادتها للمنطقة العربية والأفريقية وهو ما لمسناه من انطباعات الحضور والمشاركين من الدول العربية والأفريقية.

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