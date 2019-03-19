ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سلطنة عمان ومجلس التعاون الخليجي يبحثان العلاقات العسكرية المشتركة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:28 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ
بحث رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي والوفد المرافق له، عددًا من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الثلاثاء/، أن وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني أشاد - خلال لقائه - الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي بما تحقق خلال تمرين درع الجزيرة (10) المشترك، والذي أقيم مؤخرًا بالسعودية.

وأكد الشلوي حرص القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس، ومسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك وسبل تطويرها.

ترشيحاتنا

مصدر: مطلق النيران بأوسيم هارب من حكم وأمطر الشرطة وعائلته بالنيران

الخلافات الزوجية تقود خبازا لقتل زوجته وإحراق جثتها بالشرقية

نقل جثث حادث أوسيم عقب إطلاق عامل النيران عليهم.. فيديو

عودة حنان ترك للسينما بعد الاعتزال.. اعرف القصة كاملة

ميدو يوجه رسالة خاصة لرئيس الوحدة السعودي بعد الإقالة

مصدر: مقتل 5 وإصابة 5 آخرين بينهم رئيس نقطة بشتيل في حادث أوسيم

أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

تويتر يضع ميدو في ورطة.. وصل به إلى ساحات القضاء وأبعده عن الخليج

حازم إمام يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

انخفاض الدولار فى 12 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد إصابة كيم كارداشيان.. معلومات لا تعرفها عن الصدفية

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟