الجنائية الدولية تقضي بالسجن مدى الحياة للقائد الصربي رادوفان كاراديتش

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن المحكمة الجنائية الدولية قضت بسجن القائد العسكري الصربي السابق رادوفان كاراديتش، ليسدل الستار على واحدة من أبرز المعارك القانونية البارزة الناجمة عن حروب البلقان في التسعينيات التي شهدت انهيار يوغوسلافيا السابقة.



وحُكم على كاراديتش (73 عاما) بالسجن 40 عاما في عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.



كما أدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).



من جانبها، قالت المؤرخة في جامعة أوترخت، إيفا فوكوسيتش: "قضية كاراديتش هي واحدة من أكبر وأطول الحالات أهمية التي نظرت فيها المحاكم الدولية في أعقاب الحرب ".



وأثناء الجريمة البشعة، التي ارتكبها الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت (28 عاما)، على مسجدين في مدينة كرايست تشيريش بنيوزيلندا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح، عاد اسم "سفاح البوسنة" إلى الواجهة من جديد كان الإرهابي الأسترالي يقود سيارته إلى المسجد الأول كان يستمع إلى أغنية تمجد كاراديتش.