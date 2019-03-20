ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجنائية الدولية تقضي بالسجن مدى الحياة للقائد الصربي رادوفان كاراديتش

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:25 م
القائد العسكري الصربي
القائد العسكري الصربي رادوفان كاراديتش
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن المحكمة الجنائية الدولية قضت بسجن القائد العسكري الصربي السابق رادوفان كاراديتش، ليسدل الستار على واحدة من أبرز المعارك القانونية البارزة الناجمة عن حروب البلقان في التسعينيات التي شهدت انهيار يوغوسلافيا السابقة.

وحُكم على كاراديتش (73 عاما) بالسجن 40 عاما في عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.

كما أدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).

من جانبها، قالت المؤرخة في جامعة أوترخت، إيفا فوكوسيتش: "قضية كاراديتش هي واحدة من أكبر وأطول الحالات أهمية التي نظرت فيها المحاكم الدولية في أعقاب الحرب ".

وأثناء الجريمة البشعة، التي ارتكبها الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت (28 عاما)، على مسجدين في مدينة كرايست تشيريش بنيوزيلندا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح، عاد اسم "سفاح البوسنة" إلى الواجهة من جديد كان الإرهابي الأسترالي يقود سيارته إلى المسجد الأول كان يستمع إلى أغنية تمجد كاراديتش.

ترشيحاتنا

ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

حوريا الغيني منافس الأهلي المحتمل يقيل مدربه ويعلن خليفته

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 -3- 2019 والقنوات الناقلة

العروس.. هانم في الكوشة زمان.. وراقصة الفرح الآن | نوستالجيا

ممثل الكنيسة ينتقد دستور 2014: مجرد وثيقة تعديلات على 2012

لو أنت مدمن وعاوز تتعالج مجانا ومن غير ما حد يعرف.. اتبع الآتي

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة.. فيديو

غدا.. مؤتمر صحفي للأهلي بمقر النادي في الجزيرة بحضور الخطيب

عماد متعب ونجم سان جيرمان يشاركان في قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا

شاهد.. ضرة أنغام تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني

الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو
تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو
فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا
نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟