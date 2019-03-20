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حوادث

إحالة أوراق زوجة وشقيقها إلى المفتي لقتلهما الزوج بالشرقية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:51 م
اعدام
اعدام
محمد الطحاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار على موسى اليوم، إحالة أوراق زوجة وشقيقها لفضيلة مفتى الديار المصرية وذلك لقتلهما زوجها فى شهر العسل بمسكنه بمدينة أبوحماد وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل للنطق بالحكم عليهما وعلى المتهم الثالث فى القضية.

وتعود أحداث القضية رقم 6211 جنايات أبوحماد لسنة 2014 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بالعثور على "محمد.هـ" 25 سنة، عامل ومقيم عزبة أبو سيف وادى الملاك دائرة المركز، مشنوقا بغرفة نومه ويرجح وجود شبهة جنائية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "بشاير.س" 23 سنة وشقيقها " ناصر " 22 سنة، ونجل عمه " هانى م "سائق.

كما تبين انهما متزوجان منذ شهر دون رغبتها وقامت الزوجة بالتخلص من زوجها عن طريق شنقه بمساعدة شقيقها وقاما بإخفاء ذهبها ثم قام شقيقها بتوثيقها لتقوم بعد ذلك بالصراخ والعويل أمام أم زوجها، لخداعها بأن ملثمين قاموا بالسطو عليهما وسرقوا الذهب، وقاموا بالتخلص من زوجها وتوثيقها حتى لا تصرخ.

وتم ضبط الجناة الذين اعترفوا بالواقعة تفصيليا وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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