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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. طريقة التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يعد التصالح فى مخالفات البناء من الأمور الهامة التي تشغل بال المواطنين خاصة مع استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات، ابتداء من الثلاثاء الماضي.

ويعد التصالح فى مخالفات البناء أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

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محافظ الغربية يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال توريد القمح

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أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو

خطوات التصالح فى مخالفات البناء 


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدء أولي الخطوات بتحميل تطبيق على التليفون المحول  بكلمة «تصالح».

- بعد فتح التطبيق يتم الضغط على إنشاء حساب، وملء البيانات  المطلوبة ثم الضغط على «تسجيل».

- فى هذه الخطوة يتم إنشاء حساب عليك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، كلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- سيتم ظهور اسم المستخدم أعلى يمين الشاشة

- يتم الضغط على زر طلب شهادة بيانات مبنى/ وحدة متقدم للتصالح.

- بعد ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم الضغط على زر تسجيل.

- يتم توجيه الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة من حي أو مدينة  لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

-بالنسبة لخط العرض وخط الطول يتم رفعهم أوتوماتيكيا من الموقع المطلوب التصالح عليه أو يتم إدخالهم يدويا.


طريقة التصالح فى مخالفات البناء

- يتم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به .

- بعدها يتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة

-  يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.


ومن المقرر إعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

التظلم في حالة رفض طلب التصالح

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يجوز فيها لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وتشمل ما يلي :-

- التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.

- كما يوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.

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تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بأسيوط

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أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو


- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

- تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

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