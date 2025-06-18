إنشاء 7 منشآت للطاقة المتجددة في قيرغيزستان

بدأت قيرغيزستان، في إنشاء سبع منشآت لـ الطاقة المتجددة، تتضمن مزرعتين للرياح وخمس محطات للطاقة الشمسية، في منطقة إيسيك كول، التي تبرز كمركز رئيسي لتطوير الطاقة الخضراء في البلاد.

التحول الاستراتيجي

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، فإن هذه المشاريع تتماشى مع التحول الاستراتيجي للبلاد نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وتهدف أيضًا إلى جذب الاستثمار إلى المنطقة، وأكثر المبادرات طموحًا هي محطة للطاقة الشمسية في قرية تورو أيغير، وستمتد المحطة على مساحة 407 هكتارات، وستبلغ قدرتها 300 ميجاوات.

تطوير مزرعة رياح

وفي الوقت نفسه، يجري تطوير مزرعة رياح في مدينة باليكتشي. وستغطي مساحة 9.8 هكتارات، وستضم 100 توربينة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات. تقدر التكلفة الأولية لهذا المشروع بـ 250 ألف دولار أمريكي.

استقلال الطاقة المحلي

وبحلول نهاية العام، من المقرر تشغيل 18 محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا لنائب وزير الطاقة نورلان ساديكوف، تساهم مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة في استقلال الطاقة المحلي، والحفاظ على الموارد المائية، وتخفيف الضغط على المرافق الرئيسية.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.



