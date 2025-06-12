مصر تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طاقة الرياح لعام 2024

تقود مصر التحول في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، حيث تصدّرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قدرات توليد الكهرباء من الرياح عام 2024.

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء انفوجراف حول تطور أعمال توليد الكهرباء من الرياح في مصر، خلال العام الماضي 2024، لتصبح بذلك قائدة للتحول في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تطور توليد الكهرباء من الرياح في مصر

وأضافت صفحة مجلس الوزراء، أن تطور توليد الكهرباء من الرياح في مصر، جاء مدعوما بتوسّع لافت في المشروعات الكبرى والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إلى أن هذا التقدّم يعكس رؤية واضحة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ويعزّز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

كما جاء في التقرير أن قدرات توليد الكهرباء من الرياح في مصر، تطورت منذ العام 2017 بقدرة 755 ميجاوات، مرورو بعام 2020 بقدرة 1380 ميجاوات، لتصل خلال عام 2024 إلى قدرة 2199 ميجا وات.

فيما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة.

كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.

كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.