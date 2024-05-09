تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بأسيوط

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.



ووجه المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بالمرور على المراكز التكنولوجية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة في هذا الشأن.



وأشار إلى استقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت بما يحقق الصالح العام والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح.



وفي السياق ذاته.. تفقد رؤساء مراكز (ساحل سليم - ديروط - الغنايم - أسيوط - البداري - القوصية - صدفا - أبوتيج) وحي شرق وحي غرب، المراكز التكنولوجية؛ لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات واستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

