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غزة تواصل مسيرات العودة على الحدود للجمعة الـ51

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:13 ص
غزة تواصل مسيرات
غزة تواصل مسيرات العودة على الحدود للجمعة الـ51
سمر صالح
تواصل مسيرات العودة فعاليتها اليوم، للجمعة الحادية والخمسين ضمن جمعة "المسيرات خيارنا" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في ظل عدم التزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه.

وبسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر الجمعة الماضية، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة تأجيل فعاليات الجمعة الماضية، ليعاد استئنافها اليوم.

وكانت الهيئة قد أطلقت على فعاليات اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، مؤكدة تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى".

ودعت إلى "أوسع مشاركة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمس المقامة بالقرب من السياج الأمني.

يشار الى أن اليوم هي الجمعة التي تسبق الثلاثين من مارس الجاري، وهو موعد دخول مسيرات العودة عامها الثاني، كما أنها تأتي للتحضير لمليونية الأرض.

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