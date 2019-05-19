الجبير: السعودية لا تسعي للحرب.. وأيدي المملكة ممتدة دائما بالسلام



أكد وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن أيدي المملكة السعودية ممتدة دائما للسلام، مشيرا الى أن السلطات السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة .



وصرح الجبير، بإن النظام الإيراني لا يبحث عن السلام في المنطقة، بل إرتكب جرائم لا تحصى ولا تعد، موضحا أن من بين تلك الجرائم قيام طهران بتنفيذ عمليات إرهابية في السعودية ودول المنطقة، فضلا عن تهدد المصالح الاقتصادية للعالم من خلال تهديد الممرات البحرية.



وبحسب ما صرح به الجبير، في كلمته، فإن السعودية لا تسعى للحرب إلا أنها سترد بكل حزم على أي تهديد خارجي يحاول أن يقوض من أمن وإستقرار الممكلة.



وأفاد وزير الشوؤن الخارجية، أن السعودية ترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية



وجدد الجبير تأكيد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف محاولات إيران لزعزعة أمن المنطقة.