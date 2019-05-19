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فن

لمس أكتاف الحلقة 13 .. إصابة ياسر جلال بعيار ناري

الأحد 19/مايو/2019 - 06:11 ص
صدى البلد
أحمد البهي
شهدت الحلقة 13من مسلسل لمس أكتاف، بطولة ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع العديد من الأحداث المشوقة.

تمكن حمزة (فتحي عبدالوهاب) من تهريب أدهم - ياسر جلال - من الشرطة لمواجهته بعبد المنجي - شريف الدسوقي - بعد أن تأكد من خيانته.

وخلال تلك المواجهه تمكنت الشرطة من مهاجمة المكان المتواجدين به، إلا أنهم تمكنوا من العرب من خلال إحدى الإنفاق، إلا أن حمزة أصيب بطلق ناري في ذراعه، وهو ما جعلهم يتركونه وحيدا.

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