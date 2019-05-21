من فرسان دولة التلاوة.. تعرف على رحلة القارئ قطب الطويل مع القرآن الكريم والتحاقه بالإذاعة.. صور

حباه الله صوتًا متميزًا وإتقانًا غير عادي في تلاوة القرآن الكريم، فيعد القارئ الإذاعي، الشيخ قطب الطويل، ابن محافظة كفر الشيخ، من أبرز أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث تخرج في كلية الشريعة والقانون عام 1986م، وعُين مدرسًا بالأزهر حتى أصبح مديرًا لشئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وقارئًا معتمدًا بالإذاعة والتليفزيون، وقارئًا بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لقب.



بدأ القارئ قطب الطويل في حفظ القرآن الكريم في كُتاب قريته "منية مسير" التابعة لمركز كفر الشيخ، ونجح في إتمام حفظ كتاب الله كاملًا في سن الثامنة من عمره، على يد شيخه ومعلمه الجليل الشيخ محمد عبد العال، رحمه الله، الذي كان يصطحبه معه للحفلات القرآنية والمناسبات الدينية في سن العاشرة، فقد كان متأثرًا في بداية حياته بمدرسة فضيلة الشيخ محمود علي البنا أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي.



وقلد الشيخ قطب أثناء القراءة والتلاوة الشيخ محمود علي البنا لفترة طويلة في بداية رحلته مع التلاوة، وبعد ذلك تأثر بمدرسة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، والشيخ محمد الليثي، حتى أجاد وأصبح – بفضل الله – له مدرسة خاصة في التلاوة بعد أن استفاد من خبرات كبار القراء وأضاف جديدًا فأصبحت له بصمة واضحة في دولة التلاوة، والتحق بالإذاعة والتليفزيون في عام 1998م، أي منذ 21 عامًا.



وبدأت رحلة التحاقه بالإذاعة ليكون قارئًا معتمدًا عندما تقدم للإذاعة، وخضع لاختبارات أمام لجنة كان يرأسها فضيلة الشيخ أبو العينيين شعيشع، نقيب قراء مصر -حينذاك- والشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية- حينذاك- وفي عهد الدكتورة هاجر سعد الدين، مدير إذاعة القرآن الكريم بالإذاعة المصرية- حينذاك- وعضوية فضيلة الشيخ محمود برانق، رحمه الله، والشيخ محمود طنطاوي، رحمه الله، وفي عهد الإعلامي عبد الكامل الشندويلي، مدير عام التخطيط الديني بإذاعة القرآن الكريم.



وعقب اعتماده – رسميًا – قارئًا في الإذاعة والتليفزيون، كان أول فجر قرأ فيه هو السابع من نوفمبر عام 2014 من مسجد الأزهر الشريف، وأول احتفال كان في عيد الإعلاميين عام 2014، وأول جمعة، كانت في نفس العام كانت على الهواء مباشرة من مسجد المغفرة في احتفالات العيد القومي لمحافظة الجيزة، وأبدع القارئ خلال هذه الاحتفالات إبداعًا أشاد به العديد من القراء والمتابعين لإتقان وجودة الصوت والتميز في الأداء لهذا العلم الإذاعي.



وعن ذكريات شهر رمضان الكريم معه، قال القارئ قطب الطويل لـ"صدى البلد"، إن شهر رمضان شهر الرحمة والبركة والمغفرة، وهو شهر القرآن الكريم، حيث قال تعالي {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} ، مشيرًا إلى إيفاده في شهر رمضان المبارك إلى العديد من دول العالم الإسلامي لتلاوة القرآن في الحفلات الإسلامية وإمامة المصلين في صلاة التراويح.



وأضاف، فتلقيت دعوة في رمضان عام 2000م من المسئولين بدولة الإمارات، وفي عام 2001 تم إيفادي مبعوثًا من وزارة الأوقاف لدولة السودان، ومنذ عام 2005م حتى عام 2008م مبعوث الأزهر الشريف لدولة تشاد، وعام 2008 أُرسِلت مبعوثًا إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وفي رمضان عام 2009م، تلقيت دعوة كريمة من سماحة الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي استراليا لتلاوة القرآن في استراليا.



وتابع، كما تم إيفادي مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف إلى البرازيل خلال شهر رمضان في عام 2013، وإلى دولة إيرلندا عام 2014، وتلقيت دعوة عام 2015م من وزارة الأوقاف الإيرانية، للتلاوة بإيران، وفي عام 2015م، تلقيت دعوة كريمة من جامعة "فتحية" بلاهور بباكستان، وحصلت على وسام العلوم من هذه الجامعة، وتلقيت دعوة العام الماضي لقراءة القرآن وإمامة المصلين في التراويح في دولة البحرين.