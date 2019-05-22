رئيس الزمالك يستقبل وفداً من بعثة نهضة بركان فى ميت عقبة

استقبل رئيس نادي الزمالك وفدا من نادي نهضة بركان داخل مقر القلعة البيضاء، والذي لبى دعوة رئيس نادي الزمالك على الإفطار وتفقد الوفد منشآت النادي من خلال جولة اصطحبهم فيها أحمد مرتضى وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل.



وأشاد مضران عبد المجيد الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان ورئيس بعثة الفريق في القاهرة بحسن الاستقبال من مسئولي الزمالك على رأسهم رئيس النادى قائلًا: "هذه الزيارة أثرت فينا للغاية".

