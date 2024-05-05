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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن مدينتي القصير ومرسى علم وقرية برنيس للصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر اليوم الأحد، تلقيها إخطارا من مسؤولي شركة الكهرباء، يفيد أن الشركة ستقوم بعمل صيانة دورية لمحطة المحولات بعد غدًا الثلاثاء، وسيتم قطع التيار الكهربائي عن مدينتي القصير ومرسى علم وقرية برنيس اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، ومن المقرر عودة التيار حين الانتهاء من أعمال الصيانة لمحطة المحولات.

محافظ أسوان يستجيب لمطلب أهالى نجع هشام بنصرالنوبة بتوفير التيار الكهربائى

فصل التيار الكهربائي عن قرى المنيرة بواحة الخارجة لتنفيذ أعمال الصيانة

كهرباء البحر الأحمر: استثناء بعض مدن محافظة

وأكد مسؤولو قطاع توزيع كهرباء البحر الأحمر، على أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بشكل نهائيًّ مع بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

 

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقوم بوفير 200 ميجاوات لتغذية محافظة البحر الأحمر، وتم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من تخفيف الأحمال ضمن المحافظات والمدن التي تستقبل الرحلات السياحية الأجنبية.

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